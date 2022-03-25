Валлієць роздумує над відходом із футболу.
Гарет Бейл, getty images
25 марта 2022, 22:58
Гарет Бейл розглядає варіант із завершенням кар'єри футболіста вже найближчим літом, повідомляє видання COPE.
За інформацією джерела, валлійський вінгер повісить бутси на цвях у тому випадку, якщо його збірна не кваліфікується на чемпіонат світу-2022.
Цього сезону Гарет Бейл провів на клубному рівні лише п'ять поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив один гол.
Нагадаємо, що Бейл забив за Вельс більше голів, ніж за Реал за останні два роки.