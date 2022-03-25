Испания

Валлієць роздумує над відходом із футболу.

Гарет Бейл розглядає варіант із завершенням кар'єри футболіста вже найближчим літом, повідомляє видання COPE.

За інформацією джерела, валлійський вінгер повісить бутси на цвях у тому випадку, якщо його збірна не кваліфікується на чемпіонат світу-2022.

Цього сезону Гарет Бейл провів на клубному рівні лише п'ять поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив один гол.

Нагадаємо, що Бейл забив за Вельс більше голів, ніж за Реал за останні два роки.