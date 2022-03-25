Футболіст все ще може бути корисним свої збірній.
гарет бейл, getty images
25 марта 2022, 12:17
Атакувальний півзахісник мадридського Реалу та збірної Вельсу Гарет Бейл двічі забив у ворота Австрії та вивів тим самим свою команду до фіналу плей-офф відбору до ЧС-2022.
Бейл забив свої четвертий та п'ятий голи за збірну з початку 2020 року. За цей же период на рахунку хавбека два голи у складі мадридського Реалу, що цілком виправдовує тезу Бейла "Вельс, гольф, Мадрид".
Відзначимо, що Вельс вийшов на майбутнього переможця пари Україна — Шотландія.
На Football.ua доступно відео голів та огляд матчу Вельс — Австрія.