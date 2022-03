Атакувальний півзахісник мадридського Реалу та збірної Вельсу Гарет Бейл двічі забив у ворота Австрії та вивів тим самим свою команду до фіналу плей-офф відбору до ЧС-2022.

Бейл забив свої четвертий та п'ятий голи за збірну з початку 2020 року. За цей же период на рахунку хавбека два голи у складі мадридського Реалу, що цілком виправдовує тезу Бейла "Вельс, гольф, Мадрид".

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Gareth Bale has scored three more goals for Wales (5) than he has Real Madrid (2) since the start of 2020 pic.twitter.com/sRDbyVDGvF