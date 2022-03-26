Испания

Захисник Барселони розповів про свої враження від досягнутої статистичної позначки.

Матч проти Осасуни в середині березня поточного року (4:0) для захисника каталонської Барселони Жерара Піке був по-справжньому особливим через те, що виявився для нього 600 у кар’єрі в складі "блаугранас", що також дозволило йому увійти до п’ятірки топ-гравців у історії команди за цим показником.

35-річний футболіст згодом розповів про свої враження від нової історичної віхи в своїй кар’єрі.

"Ця подорож була для мене великою мрією, тому я сподіваюся, що зможу продовжувати її до тих пір, поки сили остаточно не полишать мене. Не хочу, щоб ця історія зупиняла свій розвиток, та щоб протривала ще певний час.

600 матів — дуже відповідальний показник. Він дає відчуття, що ти потроху починаєш старіти, проте це все частина величної гонитви.

Споглядаючи назад, можу сказати, що моїм найкращим матчем за Барселону був фінал Ліги чемпіонів УЄФА проти Манчестер Юнайтед в 2011 році (3:1). Це була найкраща гра з погляду на той рівень переваги, що мала наша команда за весь цей час, доки я граю за цей клуб.

Найгірший момент у моїй кар’єрі — травма на Ванда Метрополітано. Це було найбільш серйозне пошкодження, що я колись отримував. Можливо, навіть узагалі перше серед серйозних. Однак, воно в підсумку зробило мене лише сильнішим та змусило почати цінувати можливість грати за цей клуб.

Серед видатних партнерів можу згадати Карлеса Пуйоля. Він для мене як брат — прийняв із щирими обіймами, а наші відносини в підсумку були виключно гарними. Ми дійсно якісно доповнювали один одного в центрі захисту. Якщо б не його травма, ми ще довго грали би разом", — розповів іспанський футболіст.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про рівень заробітної платні Жерара Піке в Барселоні.