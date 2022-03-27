Каталонці готові відпустити свого вихованця.
Оскар Мінгеса, Getty Images
27 марта 2022, 11:28
Барселона продовжує розглядати можливості підписання нападника Лідса Рафіньї.
Каталонці вже отримали одну відмову від керівництва англійського клубу, але готують нову пропозицію. Як повідомляє видання Sport, "синьо-гранатові" готові запропонувати захисника Оскара Мінгесу як частину угоди по бразильському вінгеру.
Чинний контракт Мінгеси з Барселоною розрахований до 2023 року.
Цього сезону 22-річний гравець провів 22 поєдинки у складі каталонців, відзначившись двома асистами.
Раніше повідомлялося, що Рафінья віддає перевагу Барселоні перед Ліверпулем.