Барселона продовжує розглядати можливості підписання нападника Лідса Рафіньї.

Каталонці вже отримали одну відмову від керівництва англійського клубу, але готують нову пропозицію. Як повідомляє видання Sport, "синьо-гранатові" готові запропонувати захисника Оскара Мінгесу як частину угоди по бразильському вінгеру.

Чинний контракт Мінгеси з Барселоною розрахований до 2023 року.

Цього сезону 22-річний гравець провів 22 поєдинки у складі каталонців, відзначившись двома асистами.

Раніше повідомлялося, що Рафінья віддає перевагу Барселоні перед Ліверпулем.