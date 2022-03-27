Испания

Каталонці готові відпустити свого вихованця.

Барселона продовжує розглядати можливості підписання нападника Лідса Рафіньї.

Каталонці вже отримали одну відмову від керівництва англійського клубу, але готують нову пропозицію. Як повідомляє видання Sport, "синьо-гранатові" готові запропонувати захисника Оскара Мінгесу як частину угоди по бразильському вінгеру.

Чинний контракт Мінгеси з Барселоною розрахований до 2023 року.

Цього сезону 22-річний гравець провів 22 поєдинки у складі каталонців, відзначившись двома асистами.

Раніше повідомлялося, що Рафінья віддає перевагу Барселоні перед Ліверпулем.