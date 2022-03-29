Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта висловився щодо можливого повернення Ліонеля Мессі до клубу. 

Функціонер вважає, що наразі задача Барселони дещо омолодити склад.

"Барселона є рідним дімом для Ліонеля. Зараз я не спілкуюсь з ним так, як раніше. Люди з оточення Мессі хочуть його повернення до клубу. Коли він пішов з команди, то особисто я почувався гірше, ніж спортивно.

Ми не розглядаємо його повернення, адже формується нова молода команда. Під керівництвом Хаві ми стали грати значно краще. Не думаю про повернення Мессі зараз", — наводить слова Лапорти Sport.es

Відзначимо, що раніше майбутнє футболіста у збірній прокоментував наставник Аргентини Скалоні.