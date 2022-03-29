Испания

Президент каталонців спростував інформацію про можливе повернення форварда.

Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта висловився щодо можливого повернення Ліонеля Мессі до клубу.

Функціонер вважає, що наразі задача Барселони дещо омолодити склад.

"Барселона є рідним дімом для Ліонеля. Зараз я не спілкуюсь з ним так, як раніше. Люди з оточення Мессі хочуть його повернення до клубу. Коли він пішов з команди, то особисто я почувався гірше, ніж спортивно.

Ми не розглядаємо його повернення, адже формується нова молода команда. Під керівництвом Хаві ми стали грати значно краще. Не думаю про повернення Мессі зараз", — наводить слова Лапорти Sport.es

Відзначимо, що раніше майбутнє футболіста у збірній прокоментував наставник Аргентини Скалоні.