Президент каталонців спростував інформацію про можливе повернення форварда.
лапорта та мессі, getty images
29 марта 2022, 18:10
Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта висловився щодо можливого повернення Ліонеля Мессі до клубу.
Функціонер вважає, що наразі задача Барселони дещо омолодити склад.
"Барселона є рідним дімом для Ліонеля. Зараз я не спілкуюсь з ним так, як раніше. Люди з оточення Мессі хочуть його повернення до клубу. Коли він пішов з команди, то особисто я почувався гірше, ніж спортивно.
Ми не розглядаємо його повернення, адже формується нова молода команда. Під керівництвом Хаві ми стали грати значно краще. Не думаю про повернення Мессі зараз", — наводить слова Лапорти Sport.es
Відзначимо, що раніше майбутнє футболіста у збірній прокоментував наставник Аргентини Скалоні.