ЧМ-2022. Отбор

Керманич Аргентини прокоментував вислів власного гравця.

Збірна Аргентини кількома днями раніше здолала Венесуелу в черговому матчі відбору до чемпіонату світу-2022 (3:0), після чого головна зірка "бьянкочелесті", нападник Ліонель Мессі, під час прес-конференції виклав доволі неоднозначну інформацію щодо його майбутнього в складі національної команди після мундіалю в Катарі.

Головний тренер Аргентини Ліонель Скалоні після подібних слів свого підопічного був вимушений викласти перед журналістами власне бачення ситуації.

"Після чемпіонату світу кожен гравець має зробити певну переоцінку власного майбутнього, а не тільки Ліонель Мессі повинен це зробити.

Я жодним чином не лізу в голову власним підопічним для того, щоб зрозуміти, про що саме вони зараз думають. У будь-якому разі, головне це те, щоб футболіст отримував задоволення від власної гри.

Саме тому я закликаю зараз усіх своїх гравців не думати про майбутнє, а просто насолоджуватися моментом.

У певний час вихід на пенсію стається з кожним — це доля та правило життя кожного спортсмена, тому зараз немає жодної підстави роздумувати над майбутнім після чемпіонату світу.

Щодо Анхеля Ді Марії, то я можу сказати, що досі навіть не бачив його пост в соціальній мережі. Лише можу припустити, що він стосується збірної, якщо ви мене зараз про нього запитуєте.

Ми з ним мали розмову в нещодавньому минулому. Вік має значення для кожного. У нас було кілька важких матчів та багато мандрівок останнім часом, які бачяться мені дуже важкими.

Не маю гадки, що відбувається у нього в голові. Якщо це дійсно була його остання гра за збірну, то краще й не вигадаєш — він дійсно був на піку власної форми.

Проте, давайте спочатку дограємо відбір до кінця, потім зіграємо на чемпіонаті світу, а вже після цього будемо дивитися на окремі моменти. Давайте насолоджуватися тим, що маємо", — заявив аргентинський наставник.

Нагадаємо, що раніше з’явилася інформація про те, що Серхіо Агуєро може долучитися до тренерського штабу збірної Аргентини.