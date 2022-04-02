Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 30-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють Сельта та мадридський Реал.
Карім Бензема, Getty Images
02 апреля 2022, 18:56
У рамках 30-го туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал зіграє проти Сельти з Віго.
Едуардо Коудет, після нічиєї проти севільського Бетіса (0:0), вирішив долучити до стартового складу Кевіна Васкеса на правий фланг захисту, тоді як Мурільо зіграє в центрі оборони у парі з Айду, а Галан розташується ліворуч. Міну в атаці замінить Гальярдо.
Карло Анчелотті, після нищівної поразки у Ель Класіко від Барселони (0:4), вирішив використати з перших хвилин Лукаса Васкеса, тоді як на протилежному фланзі зіграє Менді. Асенсіо з'явиться праворуч в атаці, а очолить її повернувшийся після травми Карім Бензема.
Сельта: Дітуро — К. Васкес, Мурільо, Айду, Галан — Белтран — Мендес, Суарес, Ноліто — Аспас, Гальярдо.
Запасні: Бланко, Кампос, Фернандес, Араухо, Серві, Тапіа, Альварадо, Соларі, Фонтан, Міна, Домінгес.
Запасні: Лунін, Пиньєйро, Карвахаль, Вальєхо, Начо, Марсело, Вальверде, Бейл, Себальос, Родріго, Діас, Камавінга.
Реал: Куртуа — Л. Васкес, Мілітао, Алаба, Менді — Модріч, Каземіро, Кроос — Асенсіо, Бензема, Вінісіус.
Гра Сельта — Реал почнеться о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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