Испания

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 30-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють Сельта та мадридський Реал.

У рамках 30-го туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал зіграє проти Сельти з Віго.

Едуардо Коудет, після нічиєї проти севільського Бетіса (0:0), вирішив долучити до стартового складу Кевіна Васкеса на правий фланг захисту, тоді як Мурільо зіграє в центрі оборони у парі з Айду, а Галан розташується ліворуч. Міну в атаці замінить Гальярдо.

Карло Анчелотті, після нищівної поразки у Ель Класіко від Барселони (0:4), вирішив використати з перших хвилин Лукаса Васкеса, тоді як на протилежному фланзі зіграє Менді. Асенсіо з'явиться праворуч в атаці, а очолить її повернувшийся після травми Карім Бензема.

Сельта: Дітуро — К. Васкес, Мурільо, Айду, Галан — Белтран — Мендес, Суарес, Ноліто — Аспас, Гальярдо.

Запасні: Бланко, Кампос, Фернандес, Араухо, Серві, Тапіа, Альварадо, Соларі, Фонтан, Міна, Домінгес.



Реал: Куртуа — Л. Васкес, Мілітао, Алаба, Менді — Модріч, Каземіро, Кроос — Асенсіо, Бензема, Вінісіус.