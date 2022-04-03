Испания

Іспанський спеціаліст розповів про відновлення вінгера.

Головний тренер Барселони Хаві розповів про те, коли нападник Ансу Фаті може повернутися на поле після відновлення від травми.

"Все буде залежати від нього, від того, як він почувається на тренуваннях, які він почав минулого тижня.

Він вже тренувався з командою три-чотири рази. Але лише з полегшеними навантаженнями, тому що ми піклуємося про нього. Від того, як він почувається, буде залежати те, коли він повернеться", – приводить слова Хаві видання Marca.

Цього сезону 19-річний гравець провів 10 поєдинків у складі "синьо-гранатових", відзначившись п’ятьма голами і одним асистом.

Раніше Хаві заявляв, що сподівається на продовження угод з Гаві та Араухо.