Испания

Іспанський спеціаліст поділився думками щодо своїх гравців.

Головний тренер Барселони Хаві прокоментував ситуацію стосовно майбутнього окремих футболістів в клубі.

"Гаві та Араухо дуже важливі для нашого майбутнього. Барса не може дозволити їм піти. Мені хочеться вірити, що вони обидва продовжать угоди.

Бачу, що Усман Дембеле дуже щасливий, якщо він хоче залишитися, він має поговорити з клубом", – приводить слова Хаві Barcacentre.

Раніше повідомлялося, що Барселона вступила в боротьбу за нападника Арсеналу Александра Ляказетта.