Испания

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 30-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють каталонська Барселона та андалузька Севілья.

Каталонська Барселона та андалузька Севілья будуть змагатися на Камп Ноу за якнайліпші місця в турнірній таблиці в зоні переслідувачів мадридського Реалу в рамках 30-го туру іспанської Ла Ліги.

Хаві, після розгрому Реалу в Ель Класіко (4:0), вирішив використати з перших хвилин Дані Алвеса на правому фланзі захисту.

Хулен Лопетегі, на тлі нічиєї в матчі проти Реалу Сосьєдад (0:0), розмістив у стартовому складі Дієго Карлоса та Каріма Рекіка в обороні, тоді як Гудель та Хордан відправились допомагати Ракітічу в центрі півзахисту, а Ламела доповнить трійку атаки.

Барселона: тер Штеген — Алвес, Піке, Гарсія, Альба — Ф. де Йонг, Бускетс, Педрі — Дембеле, Обамеянг, Ферран.

Запасні: Нето, Пуч, Ленгле, Депай, Траоре, Брайтвейт, Ніко, Мінгеса, Гарсія, Гаві, Царевіч.



Севілья: Буну — Навас, Кунде, Дієго Карлос, Рекік — Гудель, Хордан, Ракітіч — Ламела, Окампос, Мартіаль.

Запасні: Дмітровіч, Аугустінссон, Монтіель, Мунір, Корона, Мір, Ен-Несірі, Кармона, Хуанлу, Ромеро, Начо.



Гра Барселона — Севілья почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.