Испания

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії.

У рамках 30-го туру іспанської Ла Ліги каталонська Барселона мала повну перевагу у володінні м’ячем на власному полі в матчі проти андалузької Севільї, проте фактично вирвала перемогу за рахунок єдиного влучного пострілу Педрі в середині другого тайму.

Огляд матчу:

Барселона — Севілья 1:0

Гол: Педрі, 72

Барселона: тер Штеген — Алвес, Піке, Гарсія, Альба — Ф. де Йонг, Бускетс, Педрі (де Йонг, 74) — Дембеле (Ніко, 90+1), Обамеянг (Депай, 81), Ферран.

Севілья: Буну — Навас (Монтіель, 78), Кунде, Дієго Карлос, Рекік (Мір, 82) — Гудель (Ен-Несірі, 79), Хордан, Ракітіч — Ламела (Корона, 67), Окампос, Мартіаль (Аугустінссон, 83).

Попередження: Бускетс, Дембеле, Піке — Хордан, Монтіель, Корона, Окампос.