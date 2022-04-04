Испания

Футболіст готовий відправитись в інший клуб щоб мати шанс зіграти на ЧС-2022.

Атакувальний півзахісник Еден Азар може піти в оренду влітку, щоб набрати форму напередодні Чемпіонату світу в Катарі.

В тому випадку, якщо клуб поповнить Кіліан Мбаппе, Реал не зможе повністю задовольнити бельгійця в плані ігрового часу, а сам футболіст має надію зіграти на мундіалі, повідомляє AS.

Також проблемою є зарплата футболіста — близько 15 млн євро на рік, котру "вершкові" не мають наміру платити Азару у випадку оренди.

Відзначимо, що діючий контракт хавбека з Реалом розрахований до літа 2024 року.

Раніше стали відомі гравці, яких Реал точно хоче продати влітку.