Проблемний клуб очолив молодий фахівець.
Хуліо Веласкес, Getty Images
05 апреля 2022, 19:26
Іспанський Алавес, який посідає останнє місце у турнірній таблиці Ла Ліги, звільнив головного тренера Хосе Луїса Менділібара.
На його місце прийшов 40-річний іспанський фахівець Хуліо Веласкес. Контракт підписаний до кінця сезону-2021/22.
Веласкес раніше працював головним тренером Удінезе, португальских Виторії, Марітіму та інших клубів.
У Алавеса дуже непроста ситуація, адже до рятувального 17 місця 6 очок. Врятуватися — головне завдання Веласкеса.