Испания

Проблемний клуб очолив молодий фахівець.

Іспанський Алавес, який посідає останнє місце у турнірній таблиці Ла Ліги, звільнив головного тренера Хосе Луїса Менділібара.

На його місце прийшов 40-річний іспанський фахівець Хуліо Веласкес. Контракт підписаний до кінця сезону-2021/22.

Веласкес раніше працював головним тренером Удінезе, португальских Виторії, Марітіму та інших клубів.

У Алавеса дуже непроста ситуація, адже до рятувального 17 місця 6 очок. Врятуватися — головне завдання Веласкеса.