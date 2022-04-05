Испания

"Синьо-гранатові" хочуть підписати двох футболістів.

Барселона продовжує розглядати варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний журналіст Фабриціо Романо, "синьо-гранатові" хочуть підписати двох гравців Аякса – Райана Гравенберха та Нуссаїра Мазрауї.

Райан провів 10 матчів у складі національної збірної Нідерландів (1 гол) та 91 матч у всіх турнірах за Аякс (10 голів).

У поточному сезоні Нуссер провів 30 матчів, забив п'ять голів та віддав чотири результативні передачі.

Нагадаємо, що раніше Барселона запропонувала Баварії Деста як частину трансферу Левандовські.