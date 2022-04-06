Испания

Каталонський клуб допоміг українцям, що постраждали від агресії РФ.

Доки в Росії розповідають про фейки та русофобію, весь світ допомагає українцям, що постраждали від чергового акту військової агресії держави-терориста.

Так, каталонська Барселона зібрала понад 17 тонн їжі для наших співгромадян, що опинились у скрутному становищи. Намети були встановлені біля Камп Ноу із 28 по 30 березня.

Відзначимо, що раніше гуманітарний груз до України відправило Динамо Тбілісі.