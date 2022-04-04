Украина

Грузинський клуб допоможе українським переселенцям.

Тбілісське Динамо відправило гуманітарну допомогу українським переселенцям, которих розмістили на Арені Львів.

Допомога буде включати себе 200 комплектів домашнього начиння, повідомляє сайт грузинського клубу.

"З первого дня війни ми слідкуємо за подіями в Україні та продовжуємо піддтримувати наших братів. Від всього клубу Динамо, від вболівальників ми виражаємо солідарність нашому дружньому народові! Слава Україні, Слава Грузії", — прокоментував рішенні президент клубу Роман Піпія.

Зазначимо, що раніше подібну акцію провів Емполі, а воротар команди прихистив у себе вдома біженців з України.