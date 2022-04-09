Испания

Досвідчений виконавець визначив для себе кращого молодого гравця світу.

Прийдешнє літнє трансферне вікно обіцяє стати доволі цікавим із огляду на те, що під час нього з великою часткою імовірності буде вирішено долю трансферів нападників французького Парі Сен-Жермен та дортмундської Боруссії Кіліана Мбаппе та Ерлінга Голанда відповідно.

Обидвома гравцями, на рівні з іншими учасниками ринку, цікавиться також і каталонська Барселона, проте через проблеми з фінансами "блаугранас" повинні будуть обирати одного з двох найбільш прогресивних виконавців сьогодення.

За експертною думкою стосовно можливого вибору збоку його клубу іспанські журналісти вирішили звернутися до 38-річного захисника Барселони Дані Алвеса.

"Я не став би викидати всі кошти на Голанда. Кажу це цілком щиро.

На Мбаппе — так, а на Холанда – ні. Як що б я виконував роль спортивного директора, я би спочатку звернув увагу на трансфер Мбаппе.

Кіліан вважається доконаним гравцем у всіх аспектах. Якщо ви збираєтеся вкласти величезні інвестиції, ви повинні зробити це з розумом. Якби рішення залежало від мене, я поставив би на Мбаппе.

Футбол сьогодні не дає молоді часу на те, щоби прорізати зуби. Спорт вимагає від вас максимальної віддачі із самого початку. Однак я не став би витрачати багато грошей на деяких гравців", — заявив досвідчений бразильський гравець.

Нагадаємо, що напередодні ПСЖ зробив Мбаппе чергову запаморочливу пропозицію стосовно нового контракту.