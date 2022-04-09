"Синьо-гранатові" хочуть підписати норвезького форварда.
Ерлінг Голанд, getty images
09 апреля 2022, 15:18
Барселона не залишає спроб підписати Ерлінга Голанда до найближчого літнього трансферного вікна.
Як повідомляє видання Mundo Deportivo, керівництво каталонців зв'язалося з Міно Райолою, щоб повідомити, що на Барселону потрібно всерйоз розраховувати.
У поточному сезоні Ерлінг Голанд провів за Дортмунд 20 поєдинків у всіх турнірах, у яких забивши 23 голи та віддавши 6 результативних передач.
Нагадаємо, що раніше норвезький нападник відмовив Манчестер Юнайтед.