Испания

"Синьо-гранатові" хочуть підписати норвезького форварда.

Барселона не залишає спроб підписати Ерлінга Голанда до найближчого літнього трансферного вікна.

Як повідомляє видання Mundo Deportivo, керівництво каталонців зв'язалося з Міно Райолою, щоб повідомити, що на Барселону потрібно всерйоз розраховувати.

У поточному сезоні Ерлінг Голанд провів за Дортмунд 20 поєдинків у всіх турнірах, у яких забивши 23 голи та віддавши 6 результативних передач.

Нагадаємо, що раніше норвезький нападник відмовив Манчестер Юнайтед.