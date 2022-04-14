Испания

В обох захисників "вершкових" м'язові травми.

Відразу два захисники мадридського Реала Марсело та Ферлан Менді не зможуть допомогти "вершковим" у найближчому матчі чемпіонату Іспанії проти Севільї. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, обидва футболісти пропустили сьогоднішнє тренування через м'язові травми.

Також наголошується, що на відновлення бразильцеві знадобиться один тиждень, а французу – два.

Нагадаємо, матч Севілья — Реал відбудеться у неділю, 17 квітня, о 22:00 за київським часом.

Після 31 гри у Реала 72 очки та впевнене лідерство у турнірній таблиці Ла Ліги. Барселона посідає друге місце і має у своєму активі 60 балів, як і позаду Севілья, але у "блаугранас" є гра в запасі.