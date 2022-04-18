Испания

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Ла Ліги.

Мадридський Реал у рамках гостьового поєдинку 32-го туру іспанської Ла Ліги проти андалузької Севільї ризикував додати трохи інтриги в чемпіонські перегони, поступаючись після першого тайму в два м’ячі. Однак, колектив Карло Анчелотті за час, що залишався до кінця гри, знову зумів проявити неабиякий характер, відправивши в ворота суперників одразу три результативні постріли.

Огляд матчу:

Севілья — Реал 2:3

Голи: Ракітіч, 21, Ламела, 25 — Родріго, 50, Начо, 82, Бензема, 90+2

Севілья: Буну — Навас, Кунде, Дієго Карлос, Акунья (Гудель, 63) — Хордан, Ламела (Окампос, 72), Ракітіч — Корона (Аугустінсон, 62), Мартіаль (Мір, 41), Гомес (Торрес, 46).

Реал: Куртуа — Л. Васкес (Начо, 82), Мілітао, Алаба, Карвахаль — Модріч (Асенсіо, 88), Камавінга (Родріго, 46), Кроос — Вальверде, Бензема (Діас, 90+5), Вінісіус.

Попередження: Мартіаль, Дієго Карлос, Торрес, — Камавінга, Начо, Діас.

Джерело: MEGOGO