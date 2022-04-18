Испания

Керманич Реалу прокоментував перемогу над Севільєю.

Мадридський Реал у рамках 32-го туру іспанської Ла Ліги у видовищному гостьовому матчі переграв андалузьку Севілью (3:2).

Севілья — Реал 2:3 Відео голів та огляд матчу

Головний тренер "бланкос" Карло Анчелотті після завершення гри прокоментував звитягу своєї команди.

"Таке виконання говорить про якість гравців. Ми не згнітилися, коли почали програвати в два м’ячі.

У першій половині гри виглядало так, що ми були втомленими, однак інтенсивність другої половини з нашого боку дійсно вражала. Цей факт мене не дивує, бо я знав, що так воно й буде, проте все одно пишаюся зусиллями власних гравців.

Щодо суддівства сьогодні, то в футболі іноді трапляються речі, які важко осягнути. Наприклад, оцінка гри рукою збоку Дієго Карлоса у порівнянні з епізодом за участі Вінісіуса. Мені здається, що наш гравець був аж занадто впевнений у тому, що не зіграв рукою, для того, аби цей гол скасовувати.

Епізоди були дуже важкими, проте ще на моменті з Камавінгою наприкінці першого тайму мені здавалося, що зараз ми отримаємо вилучення, після чого гру можна було б закінчувати достроково. Мені здається, що він доторкнувся до м’яча проте це треба ще передивитись на повторі. Я сказав гравцю тоді все, що думав стосовно цієї ситуації.

Родріго грає краще із лави для запасних, аніж у старті? Про це нам говорить статистика. Він має всі можливості вирости в гарного футболіста, проте я б не квапився робити якісь висновки з його поточної форми.

Перемога над Севільєю була дуже нам необхідна, тому ми зуміли продемонструвати відмінну реакцію на події першого тайму. Реал у цьому складі здатен робити визначні речі, що я вже неодноразово підкреслював раніше. Матчі проти ПСЖ та Челсі раніше змусили нас повірити в це.

Усі чекають на похибки від нас, проте ми їх не робимо, бо маємо потрібний настрій та характер. Ла Ліга все ще не закінчилася, проте сьогодні ми зробили важливий крок до перемоги в ній цього сезону", — сказав італійський фахівець.

У наступному турі Реал зіграє на виїзді проти Осасуни.