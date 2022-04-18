Испания

Керманич Севільї прокоментував поразку від Реалу.

У рамках 32-го туру іспанської Ла Ліги андалузька Севілья на власному полі не змогла втримати перевагу в два м’ячі над мадридським Реалом, пропустивши поперерві тричі (2:3).

Севілья — Реал 2:3 Відео голів та огляд матчу

Головний тренер "нервіонців" Хулен Лопетегі після завершення гри прокоментував побачене на футбольному полі.

"Ми програли, тому я не можу дати іншої оцінки діям власної команди, окрім як поганої. У першому таймі ми грали на рівень вище за суперників, проте після перерви опинилися позаду.

На жаль, арбітр не побачив фолу в діях Камавінги наприкінці першого тайму, після чого Реал мав шанси залишитися в меншості. Два пропущені голи та вилучення автоматично б змусили їх скласти зброю. Нам не пощастило.

Під час перерви ми намагалися донести гравцям, що потрібно продовжувати грати в тому самому темпі, зробили певні зміни. У тому числі через пошкодження наших гравців. Однак, нам не вистачало м’яча в ногах, у чому, звісно, є провина й головного тренера.

Папу Гомес, Акунья та Ламела попросили мене змінити їх під час гри. Мені сумно від цього факту, бо під час другого тайму нам помітно не вистачало спокою та рівноваги задля володіння м’ячем. Саме через це ми втратили можливість здобути важливі три очки.

Ми не знали, як саме розпоряджатися моментами, що створювали власноруч. У команди був страх здобути перемогу. Суперники забили швидкий гол на початку другої половини, завдяки чому змусили нас сумніватися у власних силах.

Проте, не знаю, що саме там кажуть експерти, однак гра рукою від Вінісіуса була чітко помітна", — сказав іспанський фахівець.

У наступному турі Севілья зіграє на виїзді проти Леванте.