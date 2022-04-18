Испания

Клуб залишився незадоволеним роботою головного арбітра в попередній грі.

Мадридський Атлетіко на минулих вихідних доклав значних зусиль для того, аби домашній матч проти Еспаньолу в рамках 32-го туру іспанської ла Ліги завершився на його користь (2:1).

Спірні вилучення та пенальті — в огляді матчу Атлетіко — Еспаньол

Робота головного арбітра Хорхе Фигероа Васкес із Андалусії на цій грі — окреме дискусійне питання, яке точно не буде давати спокою представникам найближчим часом, бо спірні рішення представника Феміди в підсумку призвели до того, що в наступній грі Дієго Сімеоне недорахується одразу двох виконавців.

Ідеться про півзахисника Жофрея Кондогбія, якого в підсумку було вилучено, та захисника Феліпе, що отримали спочатку по жовтим карткам, що призвело до їх дискваліфікації на наступну гру за сукупністю покарань.

Через це Атлетіко після звітної гри має намір оскаржувати рішення рефері, роблячи акцент на повторах ігрових моментів за участі власних виконавців.

Варто зауважити, що "матрацники" спробують досягти справедливого рішення ще до наступного домашнього матчу проти Гранади, який заплановано на 20 квітня.