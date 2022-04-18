Испания

В обох футболістів "матрацників" м'язові травми.

Одразу два півзахисники мадридського Атлетіко Жоау Феліш та Тома Лемар поповнили лазарет клубу. Про це повідомляє прес-служба "матрацників".

Обидва футболісти отримали м'язові ушкодження литкових м'язів. Терміни їхнього відновлення не розголошуються — вони будуть відомі після більш детальних оглядів.

Найближчий матч команда Дієго Сімеоне проведе проти Гранади в іспанській Ла Лізі. Гра відбудеться 20 квітня, о 20:00 за київським часом.

Після 32 турів Атлетіко набрав 60 очок і ділить друге, третє та четверте місця з Барселоною та Севільєю, але "блаугранас" мають дві гри в запасі.