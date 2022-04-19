Испания

Наставник команди висловився щодо гри своєї команди.

Мадридський Реал у рамках гостьового поєдинку 32-го туру іспанської Ла Ліги проти андалузької Севільї здобув вольову перемогу над суперником (3:2).

Головний тренер команди Карло Анчелотті висловився щодо матчу, а також прокоментував останні події в колективі.

"Магія Реалу повертається. Ми починаємо розкривати наші здібності. У нашого клубу є традиції та здібності битись до кінця. Після Севільї нас очікує дуже складний матч проти Манчестер Сіті.

Я дуже вдячний та радий, що в мене є можливість тренувати цю команду. Вдячний босам Реала, що мені надали таку можливість", — наводить слова фахівця Marca.

Раніше Анчелотті прокоментував чутки щодо Марко Асенсіо.