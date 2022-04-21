Испания

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Ла Ліги.

У 33-му турі іспанської Ла Ліги мадридський Реал, який чимдуж мчить до чергового чемпіонського титулу, не зустрів суттєвого спротиву збоку Осасуни на полі суперників, однак здивував власних уболівальників поганим виконанням одинадцятиметрових ударів. Забивний нападник Карім Бензема менш ніж за десять хвилин на початку другого тайму примудрився згаяти одразу дві можливості.

Огляд матчу:

Осасуна — Реал 1:3

Голи: Будімір, 13 — Алаба, 12, Асенсіо, 45, Васкес, 90+6

Нереалізований пенальті: Бензема, 52 (воротар), 59 (воротар).

Осасуна: Еррера — Відаль, Арідане, Давід Гарсія, Хосе Анхель (Барха, 68) — Монкайола — Чімі Авіла (Барберо, 85), Мартінес (Ойер Санхурхо, 68), Брашанац (Роберто Торрес, 80), Рубен Гарсія (Санчес, 46) — Будімір.

Реал Мадрид: Куртуа — Васкес, Мілітао, Алаба (Карвахаль, 46), Начо — Вальверде, Камавінга (Іско, 74), Себальос (Кроос, 71) — Асенсіо, Бензема, Родріго (Вінісіус Жуніор, 90).

Предупреждения: Камавінга, Мілітао, Начо — Брашанац.