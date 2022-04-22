До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії.
Реал Сосьєдад — Барселона, getty images
22 апреля 2022, 07:24
В рамках 33 туру іспанської Ла Ліги каталонська Барселона здобула мінімальну перемогу над Реалом Сосьєдад.
Головним героєм цього протистояння став габонський форвард "синьо-гранатових" П'єр-Емерік Обамеянг, який записав на свій рахунок єдиний забитий гол на 11-й хвилині.
Огляд матчу:
Реал Сосьєдад — Барселона 0:1
Голи: Обамеянг, 11
Реал Сосьєдад: Реміро — Сальдуа (Горосабель, 81), Ле Норманн, Субельдія (Гевара, 90+3), Ріко — Янузай (Мартін, 87), Субіменді, Меріно, Рафінья (Гуріді, 82) — Сьорлот, Ісак (Порту, 87).
Барселона: тер Штеген — Дані Алвес (Дест, 66), Араухо (Гарсія, 55), Піке (Ленгле, 82), Альба — Гаві, Бускетс, Ф. де Йонг — Дембеле, Обамеянг (Л. де Йонг, 83), Ферран.
Попередження: Араухо, Гаві.