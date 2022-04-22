Испания

"Вершкові" хочуть побудувати навколо француза зіркову команду, також підписавши Антоніо Рюдігера та Орельєна Чуамені.

Керівництво мадридського Реалу планує провести "гучну" трансферну кампанію наступного літа, але її частиною вже остаточно не стане ключовий форвард дортмундської Боруссії Ерлінг Голанд. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, "вершкові" вирішили не змінювати своїх початкових планів і повністю зосередяться на укладенні угоди з зірковим нападником Кіліаном Мбаппе, чий контракт із ПСЖ закінчується наприкінці поточного сезону.

23-річний француз має доповнити атакуючу зв'язку Реала з Вінісіусом Жуніором і Карімом Бензема, що в Мадриді вважають більш ніж достатнім для досягнення результатів і без великих фінансових витрат на Ерлінга Голанда, який, до речі, з великою ймовірністю поповнить стан Манчестер Сіті.

Проте, як повідомляє видання, Мбаппе є не єдиною метою Реалу на майбутнє трансферне вікно. "Вершкові" всерйоз націлені на центрального захисника Челсі Антоніо Рюдігера, який теж ризикує стати вільним агентом, а також на багатообіцяючого опорного півзахисника Орельєна Чуамені з Монако.

Потенційні фінансові деталі цих угод не уточнюються, але саме трансфери цих гравців стануть для Реала головними завданнями на майбутнє літо.