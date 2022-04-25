Испания

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Прем’єр-ліги.

Каталонська Барселона в перенесеному матчі 21-го туру іспанської Ла Ліги власноруч перекреслила будь-яку інтригу в чемпіонських перегонах проти мадридського Реалу, на власному полі поступившись Райо Вальєкано з середини турнірної таблиці. Підопічні Хаві пропустили ще на початку зустрічі, після чого зробили безліч спроб для того, аби відігратися, проте всі вони в підсумку були невдалими.

Огляд матчу:

Барселона — Райо Вальєкано 0:1

Гол: Альваро Гарсія, 7.

Барселона: тер Штеген — Дест (Ленгле, 46), Араухо, Ерік Гарсія (Траоре, 71), Альба — Френкі де Йонг (Ніко Гонсалес, 60), Бускетс, Гаві — Дембеле, Обамеянг (Люк де Йонг, 71) , Ферран Торрес (Депай, 60).

Райо Вальєкано: Дімітрієвський — Балью, Мараш, Катена, Фран Гарсія — Комесанья (Сісс, 56), Валентін (Трехо, 67) — Паласон (Маріо Ернандес, 87), Унаї Лопес (Маріо Суарес, 87), Альваро Гарсія — Нтека (Гвардіола, 56).

Попередження: Люк де Йонг, Дембеле, Альба — Комесанья, Балью, Паласон, Маріо Ернандес, Трехо, Катена.

Джерело: MEGOGO.