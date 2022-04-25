Испания

Каталонці хочуть підписати гравця оборонного плану.

Барселона розглядає варіанти посилення захисної лінії у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Mundo Deportivo, "синьо-гранатові" хочуть підписати захисника Аякса Лісандро Мартінеса.

Зазначимо, що у поточному сезоні 24-річний аргентинський футболіст провів 37 поєдинків на клубному рівні, у яких відзначився голом та чотирма результативними передачами.

Нагадаємо, що Хаві визначився з вимогами до літньої трансферної кампанії Барселоні.