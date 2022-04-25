Испания

Каталонський клуб наприкінці сезону не тішить результатами.

Напередодні каталонська Барселона зіграла перенесений домашній матч 21-го туру іспанської Ла Ліги проти Рай Вальєкано, у якому зазнала несподіваної мінімальної поразки (0:1).

Барселона — Райо Вальєкано 0:1 Відео голу та огляд матчу

Окрім того, що подібний результат фактично зруйнував навіть натяки на інтригу в боротьбі за чемпіонський титул цього сезону, для "блаугранас" він також зумовив появу сумного статистичного досягнення в їхній історії.

Річ у тім, що Барса вперше програла одразу три поспіль домашніх гри в рамках Ла Ліги (Кадіс, Райо Вальєкано) та Ліги Європи УЄФА (Айнтрахт), чого раніше з нею ніколи не траплялося в рамках одного сезону.

Каталонці вже зазнавали трьох домашніх поразок, але останнього разу вони відбувалися на стику двох футбольних років (1997/98 та 1998/99).

Виправити або погіршити ситуацію Барселона зможе під час наступного домашнього матчу проти Мальорки.