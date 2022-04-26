Каталонці хочуть зберегти молодого півзахисника.
Гаві, getty images
26 апреля 2022, 20:52
Барселона продовжує активну роботу на трансферному ринку з метою посилення складу, але не забуває про внутрішні ресурси.
Як повідомляє видання Mundo Deportivo, продовження контракту з Гаві є пріоритетною метою для "синьо-гранатових".
Цього сезону Гаві провів 40 поєдинків, у яких забив два м'ячі і віддав шість асистів.
Нагадаємоб що Барселона підписала контракт з Араухо, клаусула якого становить 1 мільярд євро.