Испания

Екс-керівник "блаугранас" висловився щодо своєї роботи в клубі.

Колишній керівник каталонської Барселони Рональд Куман розповів про свої труднощі на чолі клубу.

Фахівець вважає, що не мав достатньої підтримки з боку президента клубу.

"Лапорта підтримує Хаві. Я не мав такої підтримки — президент мав сумніви щодо мене та озвучував це у пресі. Я розумію, якщо ти не даєш результат — в керівництва є питання до тебе, але це не можна озвучувати людям.

Раніше я мовчав щодо цього виключно через повагу до клубу. Завжди є ризик бути звільненим, але це не можна обговорювати в пресі. Публічно президент повинен завжди підтримувати свій тренерський штаб", — вважає Куман.

ВІдзначимо, що раніше фахівець повернувся до стану збірної Нідерландів.