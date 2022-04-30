Испания

Керманич Реалу прокоментував кадровий потенціал команди напередодні визначної гри.

Мадридський Реал у домашньому поєдинку 34-го туру іспанської Ла Ліги має всі шанси для того, аби достроково повернути собі чемпіонський титул, якщо зуміє уникнути поразки від Еспаньйола.

Реал — Еспаньйол. Напередодні

Головний тренер "бланкос" Карло Анчелотті на прес-конференції розповів проте, у якому стані його команда підходить до вирішальної гри.

"Ми втратили Начо, Мілітао та Алабу, тому я повинен виставити в центрі захисту Вальєхо і, можливо, Каземіро. Щодо Давіда, то його проблеми з м’язами після гри проти Сіті нікуди не зникли.

У нас наявні проблеми в захисті. Окрім того, в півзахисті може зіграти Камавінга. Наявний також і Себальос. Асенсіо з відносно свіжими ногами. Буде з кого вибирати.

Ще треба подивитися за тим, як відновився Бензема після останньої гри. Будьмо відвертими, мені потрібно робити важкий вибір щодо майбутнього стартового складу.

Якщо комусь із хлопців треба відпочити, він буде відпочивати. Бензема та Вінісіус у цьому плані виключень не становлять. Марсело може зіграти й зліва в атаці, якщо буде потреба.

Бейл — ні, у нього виникли проблеми зі спиною на останньому тренуванні", — підбив підсумки італійський фахівець.

Нагадаємо, що матч Реал — Еспаньйол відбудеться 30 квітня, о 17:15 за київським часом.