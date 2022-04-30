Испания

Став відомим стартовий склад мадридського Реалу для поєдинку 34-го туру іспанської Прімери, у якому він зіграє проти каталонського Еспаньолу.

У рамках 34-го туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал, якщо не втратить очки в домашній грі проти Еспаньола, стане достроковим чемпіоном.

Карло Анчелотті, на тлі поразки від англійського Манчестер Сіті (3:4), використати з перших хвилин Васкеса та Марсело по флангах оборони, центр якої складе незвична пара Вальєхо – Каземіро. До Модріча в центр поля відправляться Камавінга та Себальос, а Асенсіо та Маріано Діас долучаться до Родріго в нападі.

Реал: Куртуа — Васкес, Каземіро, Вальєхо, Марсело — Модріч, Камавінга, Себальос — Асенсіо, Діас, Родріго.

Запасні: Лунін, Фуїдіас, Карвахаль, Кроос, Бензема, Вальверде, Вінісіус, Іско, Менді, Фуентес.

Гра Реал — Еспаньол почнеться о 17:15 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.