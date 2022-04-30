Испания

Клуб та футболіст домовились про продовження співпраці.

Мадридський Реал та півзахисник Лука Модріч домовились про продовження співпраці.

Нова угода досвідченого хорвата з "королівським клубом" буде розрахована на один рік з опцією пролангування ще на один рік.

Зазначається також, що після закінчення кар'єри Модріч зможе продовжити працювати у структурі клубу.

Контракт 36-річного володаря Золотого м'яча з Реалом дійсний до літа 2022 року. Він виступає за іспанський клуб із 2012 року.