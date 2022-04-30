Испания

Підопічні Хуліо Веласкеса зробили важливий крок до порятунку місця у Ла Лізі.

Алавес у поєдинку 34 туру іспанської Ла Ліги на своєму полі обіграв Вільярреал із рахунком 2:1.

Підопічні Хуліо Веласкеса відкрили рахунок на четвертій хвилині, коли влучним ударом відзначився Віктор Лагуардія. Через 27 хвилин господарі подвоїли свою перевагу завдяки голу у виконанні Гонсало Ескаланте.

Все, чим зміг відповісти півфіналіст Ліги чемпіонів — це гол Семюеля Чуквезе на самому старті другого тайму.

Таким чином, Вільярреал погіршив свої шанси на потрапляння в єврокубки на наступний сезон, особливо якщо говорити про місця у боротьбі за Лігу чемпіонів. Алавес, у свою чергу, зробив важливий крок до порятунку місця в Ла Лізі, набравши 28 очок, що на чотири бали менше, ніж у Кадіса, який посідає 17 місце.

Алавес - Вільярреал 2:1

Голи: Лагуардія, 4, Ескаланте, 31 — Чуквезе, 47.

Алавес: Пачеко — Наварро, Лагуардія, Лежен, Дуарте — Лум, Ескаланте (Піна, 87) — Гарсія (Понс, 82) — Ортега (Агіррегабірія, 64), Ріоха (Джейсон, 87) — Хоселу.

Вільярреал: Асенхо — Педраса (Єступіньян, 58), Торрес (Фойт, 46), Манді, Орье — Парехо (Ло Чельсо, 46), Іборра (Алькасер, 75), Трігерос — Гомес (Капу, 58), Чуквезе, Діа

Попередження: Гарсія, Ескаланте, Лагуардія, Дуарте — Діа, Капу.