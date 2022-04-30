Испания

Наставник Реалу прокоментував чемпіонський матч команди.

Мадридський Реал переграв Еспаньол в черговому матчі Ла Ліги та достроково став чемпіоном Іспанії.

Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті висловився щодо переможного матчу, а також запросив вболівальників палко підтримати команду в матчі-відповіді проти Манчестер Сіті.

"Ми виповнили завдання керівництва. Знаєте, зараз дуже багато емоцій. Весь сезон ми пройшли на одинаково високому рівні. Зараз я хочу відсвяткувати, а не щось коментувати.

Я завоював титули у всіх топ-5 чемпіонатах — це в мене викликає безперечну гордість. Зараз я хочу продовжувати вигравати кубки саме із Реалом.

Запрошую вболівальників так само палко підтримати нас в матчі проти Манчестер Сіті. Нам це дуже потрібно. Побачимось в середу", — закликав фахівець.

Відзначимо, що відео голів та огляд матчу Реал — Еспаньол доступно на нашому сайті.