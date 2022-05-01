Испания

Аргентинський фахівець оцінив результат матчу із Атлетиком.

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне прокоментував поразку своєї команди у матчі 34 туру іспанської Ла Ліги проти Атлетіка (0:2).

"Початок був складним. Перші 10-15 хвилин ми були у напрузі, але потім ми почали додавати. Проте пропустили з пенальті і це вибило нас із колії.

Команда дуже добре тренувалася цього тижня, але сьогодні в деяких епізодах нам не вистачало свіжості та наполегливості. Від цього залежить, чи матиме команда перевагу, чи матиме проблеми", – наводить слова Сімеоне прес-служба клубу.

Після 34 турів Атлетіко набрав 61 очко і посідає четверте місце у турнірній таблиці Ла Ліги.