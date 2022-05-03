Захисник буде отримувати непогані гроші в стані "блаугранас".
андреас крістенсен (ліворуч), getty images
03 травня 2022, 22:45
Захисник Челсі Андреас Крістенсен перейде влітку до Барселони на правах вільного агента.
Футболіст буде отримувати в стані "блаугранас" 5 млн євро, повідомляє AS.
Відзначається, що ця суме буде вже після сплати всіх податків.
В поточному сезоні Крістенсен зіграв 33 матчі за Челсі, в яких забив два голи та віддав одну результативну передачу.
Раніше переговори між датським футболістом та Барселоною підтвердив Жоан Лапорта.