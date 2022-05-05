Испания

Про трансфер футболіста буде оголошено після завершення сезону.

Захисник лондонського Челсі Антоніо Рюдігер незабаром підпише контракт із мадридським Реалом. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, сторони вже повністю узгодили трансфер та контракт до літа 2026 року для 29-річного німця. Про трансфер офіційно буде оголошено після завершення цього сезону.

Також зазначається, що футболіст дістанеться "вершковим" безкоштовно, тому що у нього наприкінці сезону закінчується контракт із "синіми".

Цього сезону Рюдігер провів 49 матчів, у яких забив п'ять голів і віддав чотири асисти.