Испания

Керманич Реалу прокоментував можливе літнє придбання.

Захисник лондонського Челсі Антоніо Рюдігер відмовився від подальших відносин із своїм поточним клубом, тому найближчого трансферного вікна буде шукати собі нову команду для виступів.

Одним із найбільш імовірних напрямків переходу 29-річного виконавця є мадридський Реал, про що раніше повідомляв відомий італійський журналіст Фабріціо Романо.

Однак, головний тренер "вершкових", Карло Анчелотті, наразі жодним чином не може підтвердити чи спростувати цю інформацію, про що повідомив після поразки від Манчестер Сіті у першому півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА (3:4).

"Антоніо Рюдігер? Антоніо хто? Хто це? (сміється).

Наразі, він усе ще є гравцем Челсі. Я нічого не можу сказати вам про нього", — заявив італійський керманич.

Нагадаємо, що в поточному сезоні Рюдігер відіграв уже 47 матчів, у яких забив п’ять голів та віддав чотири гольові передачі.