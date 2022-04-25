Испания

Німецький захисник потроху почав визначатися з власним майбутнім.

Уже після зимового трансферного вікна майже не було сумнівів у тому, що центральний захисник лондонського Челсі Антоніо Рюдігер залишить клуб після завершення свого контракту влітку цього року.

Цю інформацію лише підтвердив під свого останнього інтерв’ю головний тренер команди Томас Тухель, однак кількість претендентів на гравця від того точно не зменшилася.

Відомо, що німець відхилив пропозицію від Манчестер Юнайтед із поваги до "синіх", однак залишалися ще кілька топ-клубів Європи, які могли б собі дозволити підписати 29-річного виконавця.

Серед них наявний і мадридський Реал, який, за переконаннями італійського журналіста Фабріціо Романо, досяг усної домовленості з Антоніо стосовно майбутнього контракту.

Представник преси зазначає, що жодних офіційних паперів сторони ще не підписували, проте очікується, що підсумкова угода буде довгостроковою.

Зауважимо, що в поточному сезоні Рюдігер відіграв у 47 матчах, забивши п’ять голів та віддавши чотири гольові передачі.