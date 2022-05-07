Испания

Наставник Атлетіко висловився напередодні матчу Ла Ліги.

В 35-му турі чемпіонату Іспанії мадридський Атлетіко прийме вдома Реал.

Головний тренер "кольчонерос" Дієго Сімеоне висловився напередодні зустрічі, а також пояснив відмову робити "чемпіонський коридор" суперникам.

"Реальність така, що нам залишилось чотири фінали, в яких вирішиться доля сезону. Треба уникати всіх речей, що можуть вплинути на настрій команди. В тому числі, не відволікатись на усілякі коридори.

Ми вітаємо Реал із чемпіонством, дуже їх поважаємо, але себе ми поважаємо сильніше. Я хочу бачити конкуренту команду в обличчі Атлетіко і не дивлюсь на інших", — цітує фахівця Marca.

Нагадаємо, що матч Атлетіко — Реал відбудеться завтра о 22:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, чи зіграє Андрій Лунін в цьому матчі.