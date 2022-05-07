Испания

Захисник Барселони висловився щодо чемпіонства Реала.

Захисник каталонської Барселони Даніель Алвес прокоментував дострокове чемпіонство мадридського Реалу в Ла Лізі.

Футболіст вважає, що треба поважати успіхи суперників.

"Я би не хотів приймати участь в "чемпіонських коридорах" для когось, але зробив би, якщо потрібно буде. Треба вміти не тількі вигравати, але й програвати.

В Реалі я маю багато друзів, яких поважаю. Тим не менш, мені би не хотілось пройти через це", — розповів Алвес для Marca.

Раніше наставник Атлетіко Дієго Сімеоне пояснив відмову робити коридор для Реала.