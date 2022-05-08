Испания

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Ла Ліги.

Каталонська Барселона в гостьовому матчі проти севільського Бетісу в рамках 35-го туру іспанської Ла Ліги вистояла під значним тиском ізбоку суперників у другому таймі, забивши переможний видовищний м’яч на останніх секундах зустрічі. Цей гол також забронював за командою Хаві місце в Лізі чемпіонів УЄФА на наступний рік.

Огляд матчу:

Бетіс — Барселона 1:2

Голи: Бартра, 79 — Фаті, 76, Альба, 90+4

Бетіс: Браво (Руй Сілва, 17) — Сабалі, Песселлья, Бартра, Морено — Родрігес, Гуардадо (Родрі, 77) — Каналес, Фекір, Хуанмі (Вільям Карвалью, 77) —Іглесіас.

Барселона: Нето — Дані Алвес, Араухо, Ерік Гарсія, Альба — Гаві (Пуч, 79), Бускетс, Ф. де Йонг — Дембеле (Траоре, 74), Ферран Торрес (Фаті, 75), Депай (Обамеянг, 66).

Попередження: Бартра — Бускетс, Дані Алвес.

Джерело: MEGOGO.