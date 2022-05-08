Матеу Алемані висловився про майбутнього півзахисника "блаугранас".
Гаві, Getty Images
08 травня 2022, 14:59
Спортивний директор Барселони Матеу Алемані прокоментував ситуацію із контрактом півзахисника Гаві.
"Гаві хоче залишитись у Барселоні. Ми давно ведемо переговори, і всі сторони бачать у Гаві гравця команди на довгі роки", — наводить слова Алемані журналіст Фабріціо Романо у твіттері.
Зазначається, що незабаром керівництво Барселони зустрінуться із 17-річним футболістом, щоб узгодити нову угоду до 2026 року. Чинний контракт розрахований до літа 2023 року.
Цього сезону Гаві провів 45 поєдинків, у яких забив два м'ячі і віддав шість результативних передач.