Український воротар отримав задовільний бал.
АНДРІЙ ЛУНІН, GETTY IMAGES
09 травня 2022, 00:59
В рамках 35 туру чемпіонату Іспанії Атлетіко приймав Реал (1:0).
У стартовому складі гостей на поле вийшов Андрій Лунін — для нього це перший матч у Ла Лізі цього сезону. Королівський клуб поступився, а єдиний м'яч був забитий із пенальті.
Андрій Лунін отримав оцінку 6,6 від WhoScored. Такий самий бал у Начо, Каземіро та Родріго, а вище лише у Марко Асенсіо – 6,8.
Зазначимо, що до цього Лунін провів лише два матчі за Реал у Кубку Іспанії цього сезону.