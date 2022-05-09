Испания

Український воротар отримав задовільний бал.

В рамках 35 туру чемпіонату Іспанії Атлетіко приймав Реал (1:0).

У стартовому складі гостей на поле вийшов Андрій Лунін — для нього це перший матч у Ла Лізі цього сезону. Королівський клуб поступився, а єдиний м'яч був забитий із пенальті.

Андрій Лунін отримав оцінку 6,6 від WhoScored. Такий самий бал у Начо, Каземіро та Родріго, а вище лише у Марко Асенсіо – 6,8.

Зазначимо, що до цього Лунін провів лише два матчі за Реал у Кубку Іспанії цього сезону.