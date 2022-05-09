Испания

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії.

У рамках 35-го туру іспанської Ла Ліги Вільярреал на власному полі спробував підтвердити амбіції щодо потрапляння до зони єврокубків на наступний сезон у протистоянні проти андалузької Севільї. Команди провели дуже нервовий матч, а зрештою його доля кілька разів змінювалася в заключні хвилини, що в підсумку призвело до невигідної для обох сторін нічиєї.

Огляд матчу:

Вільярреал — Севілья 1:1

Голи: Ло Чельсо, 86 — Мір, 90+6.

Вільярреал: Рульї — Фойт (Жексон, 82), Альбіоль, Пау Торрес, Еступіньян (Педраса, 72) — Чуквезе (Ор'є, 82), Капу, Парехо, Коклен (Трігейрос, 72) — Ло Чельсо — Діа (Алькасер, 72)

Севілья: Буну — Монтьєль (Рафа Мір, 75), Кунде, Дієго Карлос, Акунья — Жордан (Олівер, 84), Ділейні, Ракітич (Гудель, 59) — Корона (Ламела, 76), Ен-Несірі (Хесус Навас, 75), Папу Гомес

Попередження: Чуквезе, Ло Чельсо, Капу.