Испания

Голкіпер "матрацників" прокоментував перемогу в мадридському дербі.

У 35-го туру іспанської Ла Ліги Атлетіко здобув перемогу над Реалом у принциповому мадридському дербі.

Атлетіко — Реал 1:0 Відео голу та огляд матчу

Голкіпер "матрацників" Ян Облак під час свого післяматчевого коментаря привітав команду з важливими трьома очками.

"Перемога для нас дуже важлива, а матч був дуже важким. Реал праиїхав до нас у якості чемпіонів, але все ж таки зіграли добре, хотіли здобути три очки. Ми мали багато нагод після перерви, але зрештою не поставили крапку завчасно.

Я радий від нашого успіху, але в боротьбі за місце Ліги чемпіонів УЄФА ще залишилося три гри. Це був один крок, але великий.

Ми розпочали гру інтенсивно, як і планували. Реал виграв Ла Лігу, а в середу ще й отримав емоційне підживлення в матчі проти Манчестер Сіті. Їм було легко грати проти команди, яка має багато проблем, якою ми є зараз.

Після перерви футбол уже був більш відкритим, Реал не складав зброї, його гравці були дуже агресивними. Через це ми отримували більше простору для створення моментів. Але потрібно навчитися завершувати ігри достроково, інакше — будемо завжди страждати до останніх хвилин", — заявив словенський виконавець.

У наступному турі Атлетіко зіграє в гостях проти Ельче.